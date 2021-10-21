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«Слуга народа» потеряла лидерство в рейтинге популярности политсил Украины
Политика
«Слуга народа» потеряла лидерство в рейтинге популярности политсил Украины
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 21 октября. Украинская правящая партия «Слуга народа» впервые за два года перестала быть лидером в рейтинге популярности политических сил страны.

Опрос провели специалисты Киевского международного института социологии (КМИС). Выяснилось, что партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» получила 13,9% поддержки, у «Слуги народа» лишь 13,7%. На третьем месте партия экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина», далее идет «Оппозиционная платформа — За жизнь», у них по 12% и 11,5% соответственно.

Опрос проходил с 15 по 18 октября в формате телефонного интервью, в нем поучаствовали 1200 граждан Украины.

В начале октября фракция Верховной рады «Слуга народа» представила план реформ на Украине на 2021-2023 годы. Среди прочего, в документе речь идет о членстве в НАТО, завершении реформы СБУ, реинтеграции Донбасса и разблокировке вопроса в Трехсторонней контактной группе по обмену пленными.

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