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Кабмин запустил в России систему борьбы с ростом цен

  /   Обновлено: 21 октября 2021 11:14
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Экономика
Кабмин запустил в России систему борьбы с ростом цен
wikipedia.org  /  NVO / CC BY-SA 3.0

Москва, 21 октября. Правительство России запустило новую систему борьбы с ростом цен. Первое время она будет функционировать в пилотном режиме.

Разработку курировал вице-премьер Андрей Белоусов. Она направлена прежде всего на построение экономических моделей, которые описывают зависимость цен на внутреннем рынке от ситуации на мировом. Домашние цены, в свою очередь, будут выражать в специальных индексах, пишет газета «Ведомости».

Для каждой категории товаров разработчики создали собственный профиль риска, то есть допустимый диапазон роста цен. В случае его нарушения кабинет министров обязан предоставить предложения по устранению сложившейся ситуации. Таким образом российские власти смогут добиться ситуации, при которой ценники останутся в пределах допустимой инфляции.

Кабмин ранее поручил ФАС, Минсельхозу, Минэкономразвития и Минфину доложить о причинах роста цен на пшеницу. Подорожание сырья, по данным торговых сетей, привело к росту цен на конечную продукцию — макароны.

Плохой урожай овса спровоцировал рекордное подорожание овсяных хлопьев. Показателя выше 80 рублей за килограмм не было как минимум с 2000 года, пишет телеканал «Санкт-Петербург».

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