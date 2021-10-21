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Режиссер Кончаловский трогательно поздравил своего младшего брата Михалкова с днем рождения

Общество
Режиссер Кончаловский трогательно поздравил своего младшего брата Михалкова с днем рождения
кадр из фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино»  / 

Москва, 21 октября. Режиссер Андрей Кончаловский на своей странице в Instagram разместил уникальный снимок, где он в юношеском возрасте сидит вместе со своим братом — Никитой Михалковым. Сегодня второму исполнилось 76 лет. На фотографии режиссеры еще совсем юны и пока не сняли свои выдающиеся кинофильмы, пишет Teleprogramma.pro.

По воспоминаниям Кончаловского, брат долгое время был для него малышом. Андрей всегда смотрел на Никиту только с позиции силы. Михалков был для него оруженосцем, который все время смотрит в рот и ставит брата в пример. А потом, как выразился Кончаловский, «мальчик снял кино». Но даже после этого, как вспоминает старший режиссер, в нем все равно некоторый период жила снисходительность старшего брата.

«Долгое время мне с ним было не о чем советоваться: я был уверен, что все знаю лучше него. Но после «Неоконченной пьесы для механического пианино» и в особенности после «Урги» я понял, что из Никиты вырос настоящий мастер», — вспоминает Кончаловский.

Никита Михалков младше Андрея Кончаловского на восемь лет. За свою долгую жизнь братья сняли немалое количество фильмов, которые стали настоящей классикой советского и российского кино.

Никита Михалков, видимо, пошел по стопам старшего брата — порой тоже не готов считаться с другими. Пока в его Центре театра и кино шел ремонт, он попросил предоставить сцену МХТ для своего спектакля «12». Директор Московского художественного театра имени Чехова Сергей Женовач отказал ему по неизвестным причинам. Мэтр же заявил, что к такому отношению он не привык.

Ранее сообщалось, почему другие именитые братья — принц Гарри и Уильям — по-прежнему не ладят.

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михалков Кончаловский
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