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Лукашенко: Белоруссия должна быть президентской республикой для сохранения страны
Политика
Лукашенко: Белоруссия должна быть президентской республикой для сохранения страны
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 21 октября. Белоруссия должна остаться президентской республикой, однако необходимо, чтобы власть была сбалансированной, рассказал глава государства Александр Лукашенко.

Соответствующее заявление президент сделал во время встречи с рабочей группой по доработке проекта новой Конституции страны.

«Я абсолютно убежден, что Белоруссия должна быть президентской республикой, если мы хотим сохранить страну. И Всебелорусское народное собрание вводится не потому, что кто-то из присутствующих или действующий президент прямо рвется на эту должность, а для того, чтобы обеспечить сдерживание и противовес», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее он рассказал, что страны Запада нацелились на смену власти в Белоруссии, задействуя для этого санкции, а также финансируя массовые шествия и экстремизм. Об этом Лукашенко сообщил, принимая кадровые решения в системе госбезопасности.

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белоруссия лукашенко конституция
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