Лукашенко: Белоруссия должна быть президентской республикой для сохранения страны

Минск, 21 октября. Белоруссия должна остаться президентской республикой, однако необходимо, чтобы власть была сбалансированной, рассказал глава государства Александр Лукашенко.

Соответствующее заявление президент сделал во время встречи с рабочей группой по доработке проекта новой Конституции страны.

«Я абсолютно убежден, что Белоруссия должна быть президентской республикой, если мы хотим сохранить страну. И Всебелорусское народное собрание вводится не потому, что кто-то из присутствующих или действующий президент прямо рвется на эту должность, а для того, чтобы обеспечить сдерживание и противовес», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее он рассказал, что страны Запада нацелились на смену власти в Белоруссии, задействуя для этого санкции, а также финансируя массовые шествия и экстремизм. Об этом Лукашенко сообщил, принимая кадровые решения в системе госбезопасности.