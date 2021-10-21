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Замглавы МИД РФ Руденко не стал называть кризисной ситуацию вокруг «нормандского формата»

  /   Обновлено: 21 октября 2021 11:11
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Политика
Замглавы МИД РФ Руденко не стал называть кризисной ситуацию вокруг «нормандского формата»
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Москва, 21 октября. Москва не оценивает ситуацию с «нормандским форматом» по Украине как кризисную, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

По словам российского дипломата, сейчас контакты продолжаются.

«Россия не против встречи в «нормандском формате», но когда для этого будут условия. А пока Киев не выполняет взятые обязательства», — цитирует Руденко РИА Новости.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Россия предлагала подключить США к «нормандскому формату» по Донбассу. По его словам, другие участники «нормандской четверки» воспротивились этой идее. Категорический отказ пришел как от Франции, так и от Германии.

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