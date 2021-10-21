В МИД РФ указали на негативные последствия поставок Западом оружия на Украину

Москва, 21 октября. Поставки оружия на Украину из западных стран не будут способствовать урегулированию ситуации в Донбассе, а также могут подтолкнуть Киев к новым провокациям в регионе, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Таким образом российский дипломат прокомментировал РИА Новости сообщение о том, что Британия и Украина ведут переговоры о поставках Киеву новых ракет. В будущем британская сторона может предоставить украинской армии боеприпасы класса «земля — земля». Руденко считает, что заключение подобного соглашения может привести к эскалации конфликта в Донбассе.

«Мы считаем, что это будет своего рода поощрять украинские власти на возможные провокации», — сообщил он.

По его словам, урегулирование ситуации должно вестись Западом не через военные пути поддержки Украины, а через оказание на нее вразумляющего давления, которое заставит Киев вернуться к выполнению Минских соглашений.

Ранее infox сообщал, что Украина по-прежнему рассматривает силовой вариант возвращения Донбасса. При этом Киев опасается переходить к решительным действиям в регионе, потому что боится повторения «крымского сценария».