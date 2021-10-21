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Американские журналисты MSNBC назвали безрадостными настоящие рейтинги Трампа и Байдена
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Политика
Американские журналисты MSNBC назвали безрадостными настоящие рейтинги Трампа и Байдена
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 21 октября. Большинство американцев не хотели бы видеть Дональда Трампа кандидатом на следующих выборах президента США, но и Джо Байден также имеет невысокие рейтинги, говорится в опросе Квиннипэкского университета.

Как сообщает телеканал MSNBC, ни демократы, ни республиканцы не являются довольными представителями своих партий в сенате, конгрессе и непосредственно Белом доме. Так, 58% из опрошенных заявили, что не хотят видеть Трампа в качестве кандидата от партии республиканцев на выборах в 2024 году. Рейтинг одобрения действующего главы Белого дома Джо Байдена тоже безрадостен — его кандидатуру одобряют лишь 37-38%. Из числа опрошенных республиканцев Трампа поддерживают 78%, но не факт, что он собирается баллотироваться через три года.

«Теперь он станет направо и налево повторять: "Смотрите, я все еще главная доминирующая сила в партии"», — указал главный корреспондент The New York Times в Белом доме Питер Бейкер.

Журналисты вообще не уверены, что Трамп выдвинет свою кандидатуру. Пока же ему выгодно держать интригу, ведь это привлекает внимание к нему и его бизнесу, а также обеспечивает приток денег в его политические организации. Вместе с тем на фоне молодых республиканцев Трамп пока все же главенствует на поле, заключили журналисты.

Ранее стало известно, что Трамп запланировал создание собственной медиагруппы Trump Media & Technology Group (TMGT). Под ее началом будет также основана социальная сеть TRUTH social.

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сша трамп байден
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