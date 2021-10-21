Глава МИД Южной Кореи намерен провести переговоры с Лавровым в ходе визита в Москву

Москва, 21 октября. Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ен намерен провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ходе визита в Россию. Об этом информирует южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

Чон Ый Ен планирует посетить РФ 26-28 октября. В ходе рабочей поездки дипломат примет участие в церемонии закрытия года взаимных обменов Южной Кореи и России.

«Министр Чон на переговорах с министром Лавровым планирует широкий обмен мнениями», — говорится в сообщении МИД.

Глава южнокорейского внешнеполитического ведомства намерен обсудить двусторонние отношения, проблемы на Корейском полуострове, продвижение реального сотрудничества, а также актуальные региональные и международные вопросы.

Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян ранее подняли тему реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху. В ходе переговоров были затронуты важные вопросы по решению гуманитарных проблем в регионе.