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Ни одного приговора: Лондон завершил расследование преступлений британской армии в Ираке
Весь мир
Ни одного приговора: Лондон завершил расследование преступлений британской армии в Ираке
army.mod.uk  /  Crown copyright

Лондон, 21 октября. Британская специальная служба расследований (SPLI) закрыла все дела о преступлениях королевских военнослужащих в Ираке, совершенных в период с 2003 по 2009 годы. Ни одно из них не закончилось судебными преследованиями или тюремными сроками.

SPLI, в которую входили сотрудники полиции Королевского военно-морского флота и полиции Королевских военно-воздушных сил, изучала заявления иракских гражданских лиц о преступном поведении британских солдат. В общей сложности речь идет о 1 291 обвинении.

20 октября министр обороны Великобритании Бен Уоллес в Палате общин объявил, что SPLI «официально закрыла свои двери», и отметил, что главной проблемой в деятельности этой структуры являлась нехватка доказательной базы.

«Однако не все утверждения и претензии были ложными, в противном случае расследования не продвигались бы дальше первоначального рассмотрения, и никакие требования о компенсации не были бы удовлетворены», — сообщил чиновник.

В 2017 году Верховный суд Великобритании постановил, что британские войска нарушили Женевские конвенции во время присутствия в Ираке, что включало в себя умышленные убийства, пытки, намеренное причинение сильных страданий или серьезных телесных повреждений, бессмысленное и крупномасштабное уничтожение и присвоение имущества (не вызванное военной необходимостью), умышленные нападения на гражданское население как таковое или на отдельных гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в военных действиях, посягательство на человеческое достоинство, в частности оскорбительное и унижающее обращение.

С тех пор Министерство обороны Соединенного Королевства выплатило более 20 миллионов фунтов стерлингов иракцам, при этом ни один военнослужащий осужден не был.

«В Ираке действительно произошли некоторые шокирующие и позорные инциденты. Мы признаем, что военнослужащие Великобритании совершили незаконные действия, включая нападения и бесчеловечное обращение», — добавил Уоллес.

В заключение чиновник добавил, что британское правительство сожалеет о подобных инцидентах и осуждает их, при этом отметив, что подавляющее большинство из 140 тысяч прошедших через Ирак британцев несли свою службу «с честью».

Следует отметить, что в военных преступлениях обвинялись все участники международной коалиции, вторгшейся в Ирак в 2003 году. Основная масса претензий выпадает на долю армии США: ей вменяются вывоз иракского золотого запаса и исторических ценностей, насилие в отношении гражданского населения, неизбирательных обстрелах и многое другое.

Интерес к этой теме был привлечен в апреле 2010 года, когда портал WikiLeaks опубликовал две видеозаписи, на которых зафиксировано уничтожение очевидных мирных жителей экипажами американских вертолетов. Кадры, доказывающие убийство более чем десяти гражданских, привели к тому, что предоставивший материалы бывший аналитик американской армии Брэдли Мэннинг получил 35 лет лишения свободы. Основатель же WikiLeaks Джулиан Ассанж запросил политическое убежище в Эквадоре, так как после публикации его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

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