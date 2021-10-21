Армия Йемена заявила о контрнаступлении в провинции Шабва

Сана, 21 октября. Правительственные войска Йемена и союзные им племена начали контрнаступление в южной провинции Шабва с целью освобождения трех стратегических районов, которые были захвачены хуситским движением «Ансар Аллах» за последние две недели.

Местные чиновники заявили, что сотни йеменских военнослужащих атаковали проиранских повстанцев в районе Байхан и сумели отбить военную базу вместе с большой территорией. При этом, по словам военным, десятки хуситов были убиты и захвачены в плен.

Представитель ВС Йемена Рашад аль-Махлафи сообщил саудовскому изданию Arab News, что военные подразделения из города Атак и провинции Абьян совместно с силами безопасности приняли участие в наступлении в Шабве.

«Это хорошо подготовленное военное наступление. Есть большие успехи для правительственных сил», — сказал он.

Yemen counters Houthi attacks in Shabwa province https://t.co/qJDCoeJOb1 pic.twitter.com/BBRUiUWTgm — Arab News (@arabnews) October 21, 2021

По словам Аль-Махлафи, как минимум три полевых лидера «Ансар Аллах» были убиты в боях с правительственными силами или в результате авиаударов арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. При этом несколько армейских офицеров и старейшин племен также погибли в ходе боевых действий, добавил он.

Ситуация в Марибе и Шабве

В феврале «Ансар Аллах» активизировало свои усилия по захвату нефтеносной провинции Мариб — одного из последних ключевых оплотов правительственных сил. Контроль над этой областью укрепит позиции хуситов за столом переговоров о будущем страны, а также позволит перерезать важные пути сообщения противника и продвинуться вглубь его позиций.

После нескольких месяцев ожесточенных боев хуситам удалось установить контроль над тремя районами в Шабве и осажденным районом Аль-Абдия в Марибе. Продвижение приблизило «Ансар Аллах» к нефтяным и газовым месторождениям и одноименной столице провинции — главной цели их наступления. Тем не менее повстанцы понесли крупные потери.

Накануне боевые действия развернулись в районах Аль-Джуба и Хариб, расположенных к югу от города Мариб. Правительственные войска пытались вытеснить хуситов из районов, которые они захватили за последнее время.

Премьер-министр Йемена Маин Абдул Малик Саид пообещал оказать полную поддержку йеменской армии. Он также призвал международные организации по оказанию помощи помочь перемещенным лицам и гражданским лицам, которые стали жертвами глубочайшего гуманитарного кризиса в охваченной боями провинции.

Йеменский премьер позвонил губернатору Мариба Султану аль-Араду, чтобы выразить абсолютную поддержку правительства властям региона в их борьбе с хуситами. Кроме того, Абдул Малик обвинил «Ансар Аллах» в «геноциде» в Аль-Абдии и других районах.

On Monday, Prime #Minister Maeen Abdul-Malik arrived in #Shabwa governorate (southeast of the country), a week after the #Houthi militia took control of 3 districts in the governorate without a fight. pic.twitter.com/FSiuKm3t3v — Newsyemen.net/tweetsinEnglish (@NewsyemenS) September 28, 2021

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (Совбез ООН) 20 октября заявил об угрозе, которую представляют хуситы для судоходства в Красном море, и осудил участившиеся нападения на коммерческие суда у берегов Йемена. Международный орган призвал шиитских повстанцев снизить военную эскалацию в Марибе, снять блокаду с Аль-Абдии и немедленно прекратить огонь по всей стране.

Кроме того, Совбез ООН заявил, что «Ансар Аллах» занималось вербовкой и эксплуатацией детей, некоторые из которых подвергались сексуальному насилию. Высший орган международной организации также выразил озабоченность по поводу срыва усилий по достижению мира в Йемене.

The #UN Security Council calls on the Houthis to reduce their military escalation in #Marib, lift its blockade on nearby Abedia and for an immediate cease-fire in #Yemen. https://t.co/Yp2DBrmI6G pic.twitter.com/SfxJnFkZcG — Arab News (@arabnews) October 21, 2021

Многолетний кризис

Ожесточенные бои в провинции Мариб происходят спустя семь лет после захвата столицы Йемена Саны движением «Ансар Аллах» в сентябре 2014 года. Это событие послужило началом многолетней войны, в результате которой погибли десятки тысяч людей и миллионы стали вынужденными переселенцами.

Боевые действия привели к тому, что около 80% йеменцев зависят от продовольственной помощи. ООН называет конфликт в ближневосточной стране худшим гуманитарным кризисом в мире.

Крайне тяжелая обстановка сложилось в Марибе, куда из-за непрекращающихся боев международные организации не могут доставить продовольственную и медицинскую помощь. Ситуация усугубляется тем, что в провинции находится большое число перемещенных лиц, ранее бежавших в эту область из других частей страны.