Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 12:28
12:27
Политика
Кремль: Путин и премьер Израиля Беннет намерены обсудить ситуацию на Ближнем Востоке
12:27
Происшествия
Представившийся «ангелом» мужчина предложил москвичке посмотреть на кролика и изнасиловал ее
12:27
Армия
Спецназ ЦВО уничтожил условного противника с помощью новой тактики «Тигровая карусель»
12:24
Общество
Собянин объявил нерабочие дни в Москве с 28 октября
12:23
Политика
Песков анонсировал выступление Путина с «объемной и интересной речью» перед участниками клуба «Валдай»
12:23
Происшествия
Арестованная за убийство школьницы из Вологды избивала свою мать
12:21
Политика
Песков заявил, что организаторы премии Сахарова не знают достоверных фактов о Навальном
12:20
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева «встала» между Нюшей и ее супругом
12:16
Экономика
УАЗ планирует заняться электрификацией всего модельного ряда
12:15
Политика
Президент Польши Дуда заявил, что страна не собирается покидать ЕС
Все новости

Армия Йемена заявила о контрнаступлении в провинции Шабва
Весь мир
Армия Йемена заявила о контрнаступлении в провинции Шабва
Global Look Press  /  Mohammed Al-Wafi / XinHua

Сана, 21 октября. Правительственные войска Йемена и союзные им племена начали контрнаступление в южной провинции Шабва с целью освобождения трех стратегических районов, которые были захвачены хуситским движением «Ансар Аллах» за последние две недели.

Местные чиновники заявили, что сотни йеменских военнослужащих атаковали проиранских повстанцев в районе Байхан и сумели отбить военную базу вместе с большой территорией. При этом, по словам военным, десятки хуситов были убиты и захвачены в плен.

Представитель ВС Йемена Рашад аль-Махлафи сообщил саудовскому изданию Arab News, что военные подразделения из города Атак и провинции Абьян совместно с силами безопасности приняли участие в наступлении в Шабве.

«Это хорошо подготовленное военное наступление. Есть большие успехи для правительственных сил», — сказал он.

По словам Аль-Махлафи, как минимум три полевых лидера «Ансар Аллах» были убиты в боях с правительственными силами или в результате авиаударов арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. При этом несколько армейских офицеров и старейшин племен также погибли в ходе боевых действий, добавил он.

Ситуация в Марибе и Шабве

В феврале «Ансар Аллах» активизировало свои усилия по захвату нефтеносной провинции Мариб — одного из последних ключевых оплотов правительственных сил. Контроль над этой областью укрепит позиции хуситов за столом переговоров о будущем страны, а также позволит перерезать важные пути сообщения противника и продвинуться вглубь его позиций.

После нескольких месяцев ожесточенных боев хуситам удалось установить контроль над тремя районами в Шабве и осажденным районом Аль-Абдия в Марибе. Продвижение приблизило «Ансар Аллах» к нефтяным и газовым месторождениям и одноименной столице провинции — главной цели их наступления. Тем не менее повстанцы понесли крупные потери.

Накануне боевые действия развернулись в районах Аль-Джуба и Хариб, расположенных к югу от города Мариб. Правительственные войска пытались вытеснить хуситов из районов, которые они захватили за последнее время.

Премьер-министр Йемена Маин Абдул Малик Саид пообещал оказать полную поддержку йеменской армии. Он также призвал международные организации по оказанию помощи помочь перемещенным лицам и гражданским лицам, которые стали жертвами глубочайшего гуманитарного кризиса в охваченной боями провинции.

Йеменский премьер позвонил губернатору Мариба Султану аль-Араду, чтобы выразить абсолютную поддержку правительства властям региона в их борьбе с хуситами. Кроме того, Абдул Малик обвинил «Ансар Аллах» в «геноциде» в Аль-Абдии и других районах.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (Совбез ООН) 20 октября заявил об угрозе, которую представляют хуситы для судоходства в Красном море, и осудил участившиеся нападения на коммерческие суда у берегов Йемена. Международный орган призвал шиитских повстанцев снизить военную эскалацию в Марибе, снять блокаду с Аль-Абдии и немедленно прекратить огонь по всей стране.

Кроме того, Совбез ООН заявил, что «Ансар Аллах» занималось вербовкой и эксплуатацией детей, некоторые из которых подвергались сексуальному насилию. Высший орган международной организации также выразил озабоченность по поводу срыва усилий по достижению мира в Йемене.

Многолетний кризис

Ожесточенные бои в провинции Мариб происходят спустя семь лет после захвата столицы Йемена Саны движением «Ансар Аллах» в сентябре 2014 года. Это событие послужило началом многолетней войны, в результате которой погибли десятки тысяч людей и миллионы стали вынужденными переселенцами.

Боевые действия привели к тому, что около 80% йеменцев зависят от продовольственной помощи. ООН называет конфликт в ближневосточной стране худшим гуманитарным кризисом в мире.

Крайне тяжелая обстановка сложилось в Марибе, куда из-за непрекращающихся боев международные организации не могут доставить продовольственную и медицинскую помощь. Ситуация усугубляется тем, что в провинции находится большое число перемещенных лиц, ранее бежавших в эту область из других частей страны.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Армия Йемена заявила о контрнаступлении в провинции Шабва
йемен хуситы мариб
Комментировать