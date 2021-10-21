Геннадий Онищенко усомнился в истории об умершей москвичке, заразившей детей COVID-19

Вице-президент Российской академии образования (РАО), доктор медицинских наук Геннадий Онищенко прокомментировал шокирующую историю о женщине, которая, как утверждается, намеренно заразила себя и дочерей коронавирусом, а затем скончалась от COVID-19.

Историю со ссылкой на своего знакомого со скриншотами переписки приводит директор клиники «Семейная» Павел Бранд. Речь идет о 42-летней москвичке, которая якобы намеренно пришла с детьми к своей заболевшей подруге в надежде заразиться, чтобы переболеть инфекцией в легкой форме. В результате заразилась вся семья, одна из дочерей попала в реанимацию. Сама женщина тоже заболела, долго отказывалась обращаться к врачам, по настоянию мужа была направлена в больницу, где скончалась. Ранее о похожих ситуациях сообщало латвийской издание: люди искали за деньги возможность заразиться СOVID-19, чтобы избежать необходимости вакцинироваться.

Комментируя эту взволновавшую многих историю, Геннадий Онищенко отметил, что, возможно, в ней что-то досочинено, поэтому к подобной информации стоит отнестись критически.

«Я читал об этом, но не очень этому верю из-за прямолинейности самой версии. Может быть, эта женщина просто безответственно относилась к санитарно-эпидемиологическим предписаниям, но чтобы намеренно заражать себя и детей — в такое я поверить не могу!» — отметил Онищенко в беседе с ФАН.

Ученый напомнил, что такой способ защиты от тяжелой формы оспы существовал в довакцинную эру, например, им воспользовалась российская императрица Екатерина II, которая первой в России сделала себе, а затем и сыну противооспенную прививку. Это было в 1768 году, метод, которым тогда прививались от оспы, назывался вариоляцией — пациенту делали несколько разрезов на руке, куда вводили оспенные пузырьки от больного. Привитые таким способом люди тоже порой умирали, но гораздо реже, чем при обычном заражении.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Отметим, первая оспенная вакцина, точнее ее прообраз (так называемая «коровья оспа»), была публично опробована гораздо позже — в 1796 году.

Сегодня такие методы, которыми пользовались во времена Екатерины, конечно, неприемлемы, говорит Онищенко.

«Так что если говорить об этой умершей москвичке, то, конечно, стоило бы оценить психическое здоровье этой женщины, — отметил собеседник ФАН. — Но вообще я бы остерегся поднимать на щит такие экзотические формы поведения. Это только сбивает с толку и наталкивает впечатлительных людей на какие-то вычурные поведенческие реакции. Давайте сосредоточимся на том, что мы с вами получили необычный «подарок» в виде нерабочих дней, которые нужно обратить себе на пользу. Хотя, если говорить откровенно, я не очень-то верю в то, что люди будут строго соблюдать все предписания, поскольку, увы, человеческую природу так быстро не изменить».

Онищенко еще раз призвал всех прививаться не только от коронавирусной инфекции, но и от гриппа.

В среду президент РФ Владимир Путин издал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Необходимость этой меры вызвана ростом заболеваемости COVID-19 в нашей стране. Также сообщается, что в России зафиксированы первые случаи новой более заразной мутации коронавируса AY.4.2.