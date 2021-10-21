Первый вице-губернатор Краснодарского края Алексеенко перешел на работу в мэрию Краснодара

Краснодар, 21 октября. Должность первого вице-губернатора Краснодарского края покинул Андрей Алексеенко.

Известно, что чиновник перешел на работу в мэрию Краснодара, 21 октября его назначили первым заместителем главы администрации, он будет исполнять обязанности мэра города до выборов.

Кадровые перестановки связаны с тем, что экс-мэр Краснодара стал депутатом Госдумы после сентябрьских выборов. Сейчас в столице Кубани проходит конкурс на должность мэра, документы подали три кандидата. Местные СМИ пишут, что новым мэром все же станет Алексеенко.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре бывшему сотруднику правоохранительных органов вынесли приговор по делу о ДТП со сбитым насмерть пешеходом. До этого было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ.