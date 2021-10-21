Маневры ВМФ России в Сангарском проливе вызвали панику у читателей газеты Asahi

Токио, 21 октября. Читатели японской газеты Asahi после прохода российско-китайского отряда боевых кораблей через Сангарский пролив в Тихий океан заявили, что нельзя позволять России «чувствовать себя безнаказанно».

Публикация издания, посвященная масштабным маневрам ВМФ РФ и ВМС Китая, вызвала нервную реакцию у жителей Японии. В комментариях к статье один из пользователей Сети написал, что Сангарский пролив необходимо превратить в «кровавый морской путь».

«Надо выдвинуть поближе к проливу Цугару батареи противокорабельных ракет. Сунутся русские и китайцы еще раз — сразу стрелять. Так пристреляемся сами и их приучим к осторожности», — написал один из японцев.

При этом один из комментаторов заявил, что проход российско-китайского отряда боевых кораблей представляет для Токио куда большую опасность, чем ракетное вооружение Северной Кореи. У некоторых японцев вызвал панику тот факт, что при желании Россия и Китай могут очень быстро взять под свой контроль всю северную часть страны.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Если Россия и Китай вступят в настоящий военный союз, то они овладеют всем миром», — считает один из читателей.

Ранее политолог Антон Бредихин заявил, что Япония и США в будущем могут объединить усилия в рамках одного военного блока, чтобы противостоять России и другим странам. Дело в том, что Токио не оставляет надежд на «возвращение» Курил, передает infox.