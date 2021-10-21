Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 10:59
10:57
Политика
Американские журналисты MSNBC назвали безрадостными настоящие рейтинги Трампа и Байдена
10:56
Происшествия
Фигуранта дела экс-замминистра просвещения Раковой Максима Инкина оставили в СИЗО
10:55
Происшествия
Суд в Уссурийске отправил в колонию актрису из роликов про Виталия Наливкина
10:52
Политика
Глава МИД Южной Кореи намерен провести переговоры с Лавровым в ходе визита в Москву
10:50
Происшествия
Школьница в Перми отбилась от собак с помощью газового баллончика
10:48
Происшествия
Полиция проводит обыск в кабинете врио замглавы администрации Тамбовской области Громова
10:47
Шоу-бизнес
Издание Marie Claire рассказало об особенностях питания голландской королевы Максимы
10:46
Политика
Первый вице-губернатор Краснодарского края Алексеенко перешел на работу в мэрию Краснодара
10:44
Политика
Маневры ВМФ России в Сангарском проливе вызвали панику у читателей газеты Asahi
10:43
Экономика
Политологи Мухин и Журавлев: Велика вероятность утверждения новых «зеленых» налогов на саммите ООН в Глазго
Все новости

Маневры ВМФ России в Сангарском проливе вызвали панику у читателей газеты Asahi

  /   Обновлено: 21 октября 2021 10:44
Политика
Маневры ВМФ России в Сангарском проливе вызвали панику у читателей газеты Asahi
ИА «Народные новости».

Токио, 21 октября. Читатели японской газеты Asahi после прохода российско-китайского отряда боевых кораблей через Сангарский пролив в Тихий океан заявили, что нельзя позволять России «чувствовать себя безнаказанно».

Публикация издания, посвященная масштабным маневрам ВМФ РФ и ВМС Китая, вызвала нервную реакцию у жителей Японии. В комментариях к статье один из пользователей Сети написал, что Сангарский пролив необходимо превратить в «кровавый морской путь».

«Надо выдвинуть поближе к проливу Цугару батареи противокорабельных ракет. Сунутся русские и китайцы еще раз — сразу стрелять. Так пристреляемся сами и их приучим к осторожности», — написал один из японцев.

При этом один из комментаторов заявил, что проход российско-китайского отряда боевых кораблей представляет для Токио куда большую опасность, чем ракетное вооружение Северной Кореи. У некоторых японцев вызвал панику тот факт, что при желании Россия и Китай могут очень быстро взять под свой контроль всю северную часть страны.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Если Россия и Китай вступят в настоящий военный союз, то они овладеют всем миром», — считает один из читателей.

Ранее политолог Антон Бредихин заявил, что Япония и США в будущем могут объединить усилия в рамках одного военного блока, чтобы противостоять России и другим странам. Дело в том, что Токио не оставляет надежд на «возвращение» Курил, передает infox.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Маневры ВМФ России в Сангарском проливе вызвали панику у читателей газеты Asahi
россия япония морской путь
Комментировать