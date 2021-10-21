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Токаев: власти Казахстана не должны ограничивать изучение школьниками разных языков
Политика
Токаев: власти Казахстана не должны ограничивать изучение школьниками разных языков
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Нур-Султан, 21 октября. Выпускники казахстанских школ должны быть интегрированы в общество, а также быть конкурентоспособными, рассказал лидер республики Касым-Жомарт Токаев.

Соответствующее заявление он сделал во время расширенного заседания совета Ассамблеи народа Казахстана. Он подчеркнул, что местные власти не должны ограничивать изучение школьниками иностранных языков, включая русский.

«В целом, чем больше наши дети владеют различными языками, тем лучше для них. Не надо их ограничивать лишь одним языком», — уточнил Токаев.

Ранее он поддержал идею создания TikTok-проекта «История нашего края». Соответствующее предложение сделала глава объединения поляков Акмолинской области Наталья Нагачевская на расширенном заседании совета Ассамблеи народа Казахстана.

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Казахстан ученики токаев
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