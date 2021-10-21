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Суд запретил продажу более 60 моделей смартфонов Samsung на территории России

  /   Обновлено: 21 октября 2021 10:37
Экономика
Суд запретил продажу более 60 моделей смартфонов Samsung на территории России
samsung.com  /  SAMSUNG

Москва, 21 октября. Судебное решение связано с запретом технологии Samsung Pay. Она оказалась в центре патентного спора. По его итогам южнокорейская компания потеряла право ее использования. Об этом сообщает РИА Новости.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской «Сквин СА» к ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани». Экспертные заключения показали, что Samsung Pay действительно использовал наработки патента «Сквин СА».

Результатом решения суда стал запрет на продажу более чем 60 моделей смартфонов. Такая мера распространяется на все телефоны Samsung, в которых используется технология Samsung Pay. Это справедливо для всех моделей компании, начиная с выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 и заканчивая недавно переставленной линейкой Galaxy Z.

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суд запрет смартфон продажа samsung pay
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