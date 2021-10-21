Президенту Казахстана понравилась идея о создании TikTok-проекта «История нашего края»

Нур-Султан, 21 октября. Идею создания TikTok-проекта «История нашего края» поддержал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Ранее с таким предложением на расширенном заседании совета Ассамблеи народа Казахстана выступила глава объединения поляков Акмолинской области Наталья Нагачевская. Токаев одобрил идею и назвал ее хорошей.

«Сейчас молодежь сидит в основном в Instagram, TikTok — это реальность нашей жизни, и давайте вписываться в эту реальность соответствующим образом и положительно влиять на культуру и воспитание наших детей», — высказался президент Казахстана.

Ранее сообщалось, что 100-летняя жительница Санкт-Петербурга Надежда Строгонова завела свою страницу в TikTok. За год на долгожительницу подписались более 65 тысяч человек. В видеороликах Надежда Васильевна рассказывает о своей жизни, войне, болезнях, смерти близких.