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Президенту Казахстана понравилась идея о создании TikTok-проекта «История нашего края»

  /   Обновлено: 21 октября 2021 10:33
Политика
Президенту Казахстана понравилась идея о создании TikTok-проекта «История нашего края»
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Нур-Султан, 21 октября. Идею создания TikTok-проекта «История нашего края» поддержал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Ранее с таким предложением на расширенном заседании совета Ассамблеи народа Казахстана выступила глава объединения поляков Акмолинской области Наталья Нагачевская. Токаев одобрил идею и назвал ее хорошей.

«Сейчас молодежь сидит в основном в Instagram, TikTok — это реальность нашей жизни, и давайте вписываться в эту реальность соответствующим образом и положительно влиять на культуру и воспитание наших детей», — высказался президент Казахстана.

Ранее сообщалось, что 100-летняя жительница Санкт-Петербурга Надежда Строгонова завела свою страницу в TikTok. За год на долгожительницу подписались более 65 тысяч человек. В видеороликах Надежда Васильевна рассказывает о своей жизни, войне, болезнях, смерти близких.

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Все новости / Политика / Президенту Казахстана понравилась идея о создании TikTok-проекта «История нашего края»
Казахстан tiktok токаев
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