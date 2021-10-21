Владелец «Ералаша» Григорян требует от вдовы Грачевского более 18 млн рублей

Москва, 21 октября. Нынешний владелец «Ералаша» Аркадий Григорян требует от вдовы режиссера Бориса Грачевского свыше 18 миллионов рублей. Иск уже подан в Мещанский суд.

В суде сообщили, что исковое заявление касается взыскания задолженности Согласно договорам, заключенным между Григоряном и Грачевским, остались невыплаченные суммы, который истец хочет вернуть. Речь идет о более 18,5 миллиона рублей, включая основной долг и проценты.

«Деньги, вероятно, брал взаймы Грачевский, а требуют теперь с его близких. Средств у Екатерины сейчас почти нет, она не работает, друзья Бориса Юрьевича ей финансово помогают. Сбережения, которые были, давно потрачены. Вступить в наследство тоже никак не может, пока идут суды», — пояснил адвокат Евгений Бранецкий в разговоре с изданием «СтарХит».

Среди прямых наследников режиссера сын Филипп от Екатерины Белоцерковской, дочь Василиса от брака с Анной Грачевской, а также взрослые дети кинематографиста — Максим и Ксения. Им и вдове предстоит поделить роскошный загородный дом и трехкомнатную квартиру в сердце Москвы.