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Владелец «Ералаша» Григорян требует от вдовы Грачевского более 18 млн рублей

  /   Обновлено: 21 октября 2021 10:32
Шоу-бизнес
Владелец «Ералаша» Григорян требует от вдовы Грачевского более 18 млн рублей
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 21 октября. Нынешний владелец «Ералаша» Аркадий Григорян требует от вдовы режиссера Бориса Грачевского свыше 18 миллионов рублей. Иск уже подан в Мещанский суд.

В суде сообщили, что исковое заявление касается взыскания задолженности Согласно договорам, заключенным между Григоряном и Грачевским, остались невыплаченные суммы, который истец хочет вернуть. Речь идет о более 18,5 миллиона рублей, включая основной долг и проценты.

«Деньги, вероятно, брал взаймы Грачевский, а требуют теперь с его близких. Средств у Екатерины сейчас почти нет, она не работает, друзья Бориса Юрьевича ей финансово помогают. Сбережения, которые были, давно потрачены. Вступить в наследство тоже никак не может, пока идут суды», — пояснил адвокат Евгений Бранецкий в разговоре с изданием «СтарХит».

Среди прямых наследников режиссера сын Филипп от Екатерины Белоцерковской, дочь Василиса от брака с Анной Грачевской, а также взрослые дети кинематографиста — Максим и Ксения. Им и вдове предстоит поделить роскошный загородный дом и трехкомнатную квартиру в сердце Москвы.

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