Банки РФ рассчитывают на отсрочку выдачи кредитов через Единую биометрическую систему

Москва, 21 октября. Российские финансовые организации обратились к Центральному банку (ЦБ) с просьбой отложить переход на обязательное открытие счетов и выдачу кредитов с использованием Единой биометрической системы (ЕБС). Об этом пишет РБК.

Письмо с соответствующим предложением банки направили председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной и председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Предполагалось, что эти услуги будут внедрены с 1 января 2022 года, однако кредитные учреждения просят об отсрочке на год.

Причиной стала неготовность к переходу из-за проблем с технологическими решениями. Банки предлагают не применять к ним меры воздействия в период до 1 января 2023 года.

Каждый третий россиянин соглашается на предложение сдать биометрические данные, однако некоторые эксперты не советуют спешить с этим. Так, президент Info Watch Наталья Касперская считает, что система защиты такой информации еще недостаточно проработана. Политолог Дмитрий Михайличенко и экономист Александр Баврин расценили данную рекомендацию как удар по цифровизации, сообщает INFOX.