Ученые разработали вакцину для спасения коал от хламидиоза

Австралийские исследователи проводят испытание новой вакцины для сумчатых животных. Препарат способен предотвратить заражение коал хламидиозом, который приводит к слепоте и бесплодию.

Ученые из университета Саншайн-Кост планируют оздоровить сокращающуюся популяцию коал в Австралии с помощью новой вакцины против хламидиоза.

Инфекционное заболевание может быть смертельным для животных. При отсутствии правильного лечения, у коал развиваются осложнения: конъюнктивит, генитальные боли, выделения, кисты и другие.

«Хламидиоз, пожалуй, самая большая проблема, с которой сталкиваются коалы, особенно в юго-восточном Квинсленде. Процесс болезни у животных также неприятен, как и у некоторых людей. Они могут получить очень тяжелый конъюнктивит до такой степени, что больше не смогут видеть. Если хламидиозом заразятся самочки, они могут стать бесплодными. Это огромная проблема для увеличения численности коал, устойчивости их популяции в дикой природе. Коалам нужна помощь, и они могут ее получить. Наша вакцина — лишь один из подходов, который поможет коалам справиться с хламидиозом», — рассказала ветеринар и координатор Исследовательской больницы австралийского зоопарка Эмбер Джиллетт.

В настоящий момент вакцина готовится к третьему этапу испытаний. По словам ученых, первая и вторая фазы доказали безопасность препарата. В исследованиях участвовали около 200 диких и содержащихся в неволе коал. На следующем этапе будут задействованы уже 400 животных, в том числе и обитатели заповедников.

«Мы планируем вакцинировать 400 коал. По крайней мере, мы надеемся задействовать их для испытаний на следующие 12 месяцев. Наш общий план таков: мы начнем с коал, которые находятся в госпитале дикой природы при зоопарке. Уже после этого мы вакцинируем тех, кто живет на свободе. Коал, которые обитают рядом с дорогами и застройками, которые находятся среди людей», — объяснил профессор исследовательского центра микробиологии и генетики университета Саншайн-Кост Питер Тиммс.

Команда исследователей уже приступила к переговорам с производителями вакцин и государственными органами, чтобы в случае положительных результатов быстрее пустить препарат в оборот.