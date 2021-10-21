Эфир: Повлияют ли штрафы Дудю и Моргенштерну за пропаганду наркотиков на поведение других звезд

В четверг, 21 октября, с 14:00 в студии Медиагруппы «Патриот» обсуждают проблему пропаганды наркотиков представителями отечественного шоу-бизнеса и блогинга.

Блогера Юрия Дудя оштрафовали на 100 тыс. рублей по делу о пропаганде наркотиков в YouTube-шоу «вДудь». Высказывания в рамках интервью с украинским видеоблогером Иваном Рудским, который поделился своим опытом употребления запрещенных средств, психолингвистическая экспертиза сочла фактом пропаганды наркотиков.

До этого фигурантом аналогичного дела был рэпер Моргенштерн. Суд признал его виновным по административной статье «Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств» из-за треков «Розовое вино 2» и «Family».

Как привить молодежи негативное отношение к употреблению наркотических средств?

Можно ли алкоголь, который тоже пагубно влияет на здоровье и вызывает привыкание, считать наркотиком?

Как наказывать за распространение наркотических средств? Надо ли брать пример с Китая?

Почему борьба с опиатами и наркоманией затронула людей, нуждающихся в обезболивающих, и как это исправить?

Насколько успешно выглядят страны, в которых введен тотальный запрет на алкоголь и наркотические средства?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» отвечают лидеры общественного движения «Мир без наркотиков» Мария Ломова и Ганна Морозова.