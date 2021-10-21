Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 15:30
15:29
Происшествия
Телеведущая Собчак не общалась с водителем в момент смертельной аварии в Сочи
15:29
Армия
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении срока службы генералов ВС РФ
15:23
Армия
Business Insider: российский флот направил тревожное послание США в проливе Цугару
15:23
Общество
Песков оценил введение новых ограничений в Москве
15:22
Шоу-бизнес
Башаров назвал «крысой» желавшего вернуться в «Битву экстрасенсов» иллюзиониста Сафронова
15:19
Происшествия
Суд отказал Абызову в жалобе на решение об изъятии у него 32,5 млрд рублей
15:11
Политика
Песков: Путин продолжит проводить совещания по видеосвязи в связи с эпидемиологической ситуацией
15:09
Политика
Меркель назвала наплыв мигрантов через Белоруссию «гибридной акцией» Минска
15:08
Общество
Уголовное дело заведено в отношении экс-депутата Госдумы Бурнашова
15:07
Происшествия
Суд вынес приговор поджигателю машины Росгвардии на незаконной акции в Москве
Все новости

Эфир: Повлияют ли штрафы Дудю и Моргенштерну за пропаганду наркотиков на поведение других звезд
Общество
Эфир: Повлияют ли штрафы Дудю и Моргенштерну за пропаганду наркотиков на поведение других звезд
pixabay.com  / 

В четверг, 21 октября, с 14:00 в студии Медиагруппы «Патриот» обсуждают проблему пропаганды наркотиков представителями отечественного шоу-бизнеса и блогинга.

Блогера Юрия Дудя оштрафовали на 100 тыс. рублей по делу о пропаганде наркотиков в YouTube-шоу «вДудь». Высказывания в рамках интервью с украинским видеоблогером Иваном Рудским, который поделился своим опытом употребления запрещенных средств, психолингвистическая экспертиза сочла фактом пропаганды наркотиков.

До этого фигурантом аналогичного дела был рэпер Моргенштерн. Суд признал его виновным по административной статье «Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств» из-за треков «Розовое вино 2» и «Family».

Как привить молодежи негативное отношение к употреблению наркотических средств?

Можно ли алкоголь, который тоже пагубно влияет на здоровье и вызывает привыкание, считать наркотиком?

Как наказывать за распространение наркотических средств? Надо ли брать пример с Китая?

Почему борьба с опиатами и наркоманией затронула людей, нуждающихся в обезболивающих, и как это исправить?

Насколько успешно выглядят страны, в которых введен тотальный запрет на алкоголь и наркотические средства?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» отвечают лидеры общественного движения «Мир без наркотиков» Мария Ломова и Ганна Морозова.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Эфир: Повлияют ли штрафы Дудю и Моргенштерну за пропаганду наркотиков на поведение других звезд
наркотики наркомания дудь пропаганда наркотиков моргенштерн борьба с наркотиками
Комментировать