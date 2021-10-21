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В Ираке изучат более тысячи апелляций о пересмотре итогов выборов в парламент
Весь мир
В Ираке изучат более тысячи апелляций о пересмотре итогов выборов в парламент
Global Look Press  /  Ameer Al Mohammedaw / dpa

Багдад, 21 октября. Независимая высшая избирательная комиссия Ирака получила 1 372 апелляции, оспаривающие результаты досрочных парламентских выборов. Крайний срок подачи жалоб истек 19 октября.

По словам члена избиркома Эмада Джамиля Мухсина, все заявления должны быть рассмотрены в течение недели, а затем переданы в суд, которому для принятия решения отводится 10 дней. По закону в случае одобрения всех жалоб и ратификацией их Верховным судом Ирака президент в течение 15 дней будет обязан призвать к созыву нового парламента. Однако Мухсин исключил какие-либо серьезные изменения в объявленных результатах.

По его словам, апелляции могут лишь повлиять на исход выборов в одном из избирательных округов, где число голосов за кандидатов иногда отличается незначительно. Маловероятен и пересчет бюллетеней, поскольку такое указание комиссии может дать лишь Высший суд, если сочтет жалобы обоснованными, но свидетельства каких-либо махинаций в ходе голосования практически отсутствуют.

Выборы прошли 10 октября при низкой явке населения в 43%, что напоминает ситуацию с прошлым голосованием за кандидатов в парламент в 2018 году: тогда в мероприятии участвовали 44,5%. По итогам победу одержали сторонники шиитского богослова и политика Муктады ас-Садра, заняв 73 из 329 мест. На второй позиции оказалась суннитская партия «Такадум» спикера Мухаммада аль-Халбуси (37 мест), а «Государство закона» экс-премьера Нури аль-Малики — на третьей (35 мест). При этом от поддерживаемого Ираном блока «Аль-Фатх» в парламент прошли лишь 14 кандидатов, тогда как в 2018 году партия заняла 48 мест.

В настоящее время в Багдаде продолжаются демонстрации сторонников нескольких шиитских партий, которые после уверенной победы «садристов» заявили о намерении обжаловать итоги плебисцита. Несмотря на ряд инцидентов, протесты в целом протекают мирно. Митингующие блокировали дороги к югу и северу от столицы, а также собрались у въездов в «зеленую зону», где находятся посольства и офис избирательной комиссии. Пройти дальше им не позволили служащие правоохранительных органов.

Далеко не все партии, потерявшие места в парламенте, принимают участие в митинге. Мнения о способах выражения протеста разделились: часть из шиитов призывала к юридическим разбирательствам, другие же — к демонстрациям и беспорядкам. Во многом недовольство единоверцев победой Ас-Садра обусловлено его попытками ограничить влияние Тегерана, который активно поддерживает иракские шиитские вооруженные формирования. Но усиление позиций «садристов» в парламенте, скорее всего, объясняется ростом антииранских настроений в обществе, также уставшем от влияния извне, нежели махинациями на выборах.

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