МИД Франции допустил возможность введения санкций против Польши на фоне конфликта с ЕС

Париж, 21 октября. Париж допускает возможность введения санкций против Польши из-за решения Варшавы о верховенстве ее права над законодательством Евросоюза. Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

В Париже отреагировали на решение Варшавы по приоритету национального права над нормами ЕС. Еврокомиссия 20 октября раскритиковала позицию Конституционного суда Польши. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен выступила на пленарной сессии Европарламента, где назвала решение польской стороны вызовом единству правопорядка ЕС.

«Если диалог ни к чему не приведет, могут быть различные санкции, в том числе финансовые», — констатировал Клеман Бон в эфире телеканала LCI.

Ранее американские сенаторы одобрили законопроект о санкциях против Китая, ограничения предусмотрены на физических и юридических лиц. Все они причастны к определенным действиям, связанным с территориальными спорами в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.