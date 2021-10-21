Постпред России назвал непростым вопросом выход из ОЗХО

Москва, 21 октября. Вопрос выхода России из Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) является непростым, заявил постпред России при организации Александр Шульгин.

Как отметил дипломат, в этой ситуации много фактов, поэтому необходим полный анализ ситуации.

Ранее Шульгин сообщил, что ОЗХО намеренно скрывает от Российской Федерации формулу вещества, которым был «отравлен» блогер Алексей Навальный в 2020 году. По его словам, Запад делает «все для того, чтобы дело Навального оказалось окутано тайной».