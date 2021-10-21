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Постпред России назвал непростым вопросом выход из ОЗХО
Политика
Постпред России назвал непростым вопросом выход из ОЗХО
labor-spiez.ch

Москва, 21 октября. Вопрос выхода России из Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) является непростым, заявил постпред России при организации Александр Шульгин.

Как отметил дипломат, в этой ситуации много фактов, поэтому необходим полный анализ ситуации.

Ранее Шульгин сообщил, что ОЗХО намеренно скрывает от Российской Федерации формулу вещества, которым был «отравлен» блогер Алексей Навальный в 2020 году. По его словам, Запад делает «все для того, чтобы дело Навального оказалось окутано тайной».

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