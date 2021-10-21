Кандидат в канцлеры ФРГ от «Зеленых» Бербок указала на газовую «игру в покер» России

Берлин, 21 октября. Москва якобы занимается «игрой в покер» на фоне высоких газовых цен в европейском регионе. Такое заявление озвучила сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые», кандидат в канцлеры ФРГ Анналена Бербок.

Немецкий политик уже не в первый раз выступает с нападками на Москву. Она также возлагала ответственность на российские власти за якобы политическое давление ради скорого получения разрешений по «СП-2». Бербок в очередной раз высказалась на тему поставок голубого топлива в беседе с медиагруппой Funke.

«Нынешние высокие цены на газ являются прежде всего результатом высокого спроса и низкого предложения. При этом можно наблюдать и игру России в покер: поставки газа существенно сократились», — сказала кандидат в канцлеры.

Ранее «Зеленые» предложили наладить диалог с Москвой по газовому вопросу. Они обратили внимание на дефицит голубого топлива в Европе и призвали обсудить ситуацию с российской стороной.