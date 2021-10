Fox News: власти США учат американцев не замечать снижение уровня жизни

Вашингтон, 21 октября. Американские чиновники учат жителей США не замечать снижение уровня жизни и в целом просят уменьшить ожидания от жизни, передает телеканал Fox News.

Журналисты телеканала рассказали, что еще во время беспорядков Black Lives Matter либеральные СМИ начали обманывать зрителей, говоря, что ситуация является нормальной, а на мародерство и поджоги не стоит обращать внимания. В пример канал привел репортаж журналиста Али Велши с канала MSNBC, который стоял на фоне горящего здания и говорил, что в целом это «акция протеста без буйства».

«Это лучшее видео на свете! Вы, наверное, сто раз его смотрели. Мы просматриваем его каждое утро, просто как назидание», — сообщили журналисты Fox News.

pixabay.com /

При помощи журналистов изданий CNN, MSNBC, The New York Times, The Atlantic и The Washington Post Белый дом пытается добиться, чтобы люди перестали завышать ожидания от жизни и в целом «жить в состоянии истерики». В этих СМИ выходят заголовки в стиле: «Не возмущайтесь нехваткой персонала в магазинах и проблемами со снабжением». Журналисты Fox News иронично отметили, что в получении еды по талонам есть некое очарование старины. Поэтому не стоит удивляться подобным сигналам от властей Соединенных Штатов, заключили они.

Ранее власти США сообщили, что количество американцев, которые получают среднюю заработную плату, сокращается из-за экономической ситуации в стране. Согласно аналитическому исследованию, половина всех трудящихся в стране за прошлый год заработали 34,6 тысячи долларов. При этом средний доход в США достигает значения в 53,4 тысячи долларов в год.