Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 10:58
10:57
Политика
Американские журналисты MSNBC назвали безрадостными настоящие рейтинги Трампа и Байдена
10:56
Происшествия
Фигуранта дела экс-замминистра просвещения Раковой Максима Инкина оставили в СИЗО
10:55
Происшествия
Суд в Уссурийске отправил в колонию актрису из роликов про Виталия Наливкина
10:52
Политика
Глава МИД Южной Кореи намерен провести переговоры с Лавровым в ходе визита в Москву
10:50
Происшествия
Школьница в Перми отбилась от собак с помощью газового баллончика
10:48
Происшествия
Полиция проводит обыск в кабинете врио замглавы администрации Тамбовской области Громова
10:47
Шоу-бизнес
Издание Marie Claire рассказало об особенностях питания голландской королевы Максимы
10:46
Политика
Первый вице-губернатор Краснодарского края Алексеенко перешел на работу в мэрию Краснодара
10:44
Политика
Маневры ВМФ России в Сангарском проливе вызвали панику у читателей газеты Asahi
10:43
Экономика
Политологи Мухин и Журавлев: Велика вероятность утверждения новых «зеленых» налогов на саммите ООН в Глазго
Все новости

Fox News: власти США учат американцев не замечать снижение уровня жизни

  /   Обновлено: 21 октября 2021 10:10
Политика
Fox News: власти США учат американцев не замечать снижение уровня жизни
pixabay.com

Вашингтон, 21 октября. Американские чиновники учат жителей США не замечать снижение уровня жизни и в целом просят уменьшить ожидания от жизни, передает телеканал Fox News.

Журналисты телеканала рассказали, что еще во время беспорядков Black Lives Matter либеральные СМИ начали обманывать зрителей, говоря, что ситуация является нормальной, а на мародерство и поджоги не стоит обращать внимания. В пример канал привел репортаж журналиста Али Велши с канала MSNBC, который стоял на фоне горящего здания и говорил, что в целом это «акция протеста без буйства».

«Это лучшее видео на свете! Вы, наверное, сто раз его смотрели. Мы просматриваем его каждое утро, просто как назидание», — сообщили журналисты Fox News.

pixabay.com /

При помощи журналистов изданий CNN, MSNBC, The New York Times, The Atlantic и The Washington Post Белый дом пытается добиться, чтобы люди перестали завышать ожидания от жизни и в целом «жить в состоянии истерики». В этих СМИ выходят заголовки в стиле: «Не возмущайтесь нехваткой персонала в магазинах и проблемами со снабжением». Журналисты Fox News иронично отметили, что в получении еды по талонам есть некое очарование старины. Поэтому не стоит удивляться подобным сигналам от властей Соединенных Штатов, заключили они.

Ранее власти США сообщили, что количество американцев, которые получают среднюю заработную плату, сокращается из-за экономической ситуации в стране. Согласно аналитическому исследованию, половина всех трудящихся в стране за прошлый год заработали 34,6 тысячи долларов. При этом средний доход в США достигает значения в 53,4 тысячи долларов в год.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Fox News: власти США учат американцев не замечать снижение уровня жизни
сша журналисты fox news
Комментировать