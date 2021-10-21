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Специалисты Уральского университета создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи
Общество
Специалисты Уральского университета создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи
pexels.com  /  ThisIsEngineering

Екатеринбург, 21 октября. Самый быстрый метод обнаружения опасного токсина нитробензола, которым могут быть заражены продукты питания, разработали ученые из Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина.

Нитробензол – чрезвычайно опасное соединение с сильным канцерогенным и мутагенным действием, трудно поддающееся химической нейтрализации. По словам экспертов, контроль данного вещества в еде является главной частью экологического мониторинга.

Наиболее подвержен загрязнению нитробензолом мед. Это вызвано применением инсектицидов для защиты пчел и ульев от клещей. Старые методы определения токсина проводятся в лабораториях в течение долгого времени. Как отметили специалисты, все больший интерес вызывает разработка портативных тестов.

Ученые придумали синтетический рецептор на основе ферментов. Принцип его действия заключается в применении органических соединений класса диазинов. Новый метод отличается исключительной чувствительностью и минимальными затратами на подготовку, заявили ученые.

«Пищевой компас», который собрал более восьми тысяч продуктов, поможет людям определить пользу потребляемой еды. Разработка принадлежит ученым из Университета Тафтса.

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пища тест токсин
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