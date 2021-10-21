Художник создал на своем дворе жуткую экспозицию на Хэллоуин

Житель Далласа решил напугать своих соседей на Хэллоуин. Мужчина смоделировал во дворе своего дома выставку со сценой из фильма ужасов «Техасская резня бензопилой».

Реки крови, внутренние органы, отрезанные конечности, трупы и орудия убийства — все это увидели жители частного сектора в одном из районов Далласа в штате Техас накануне Хэллоуина. Стивен Новак решил пощекотать нервы своих любимых соседей и создал для них кровавую экспозицию.

«Вообще-то меня никогда особо не волновал Хэллоуин. Для меня это только повод сделать что-то веселое и творческое. Я думаю, Хэллоуин своего рода прикрытие для создания такого арт-объекта», — рассказал автор выставки.

Стивен Новак по профессии художник. Признается, что ранее не создавал подобных проектов. Новый опыт оказался очень интересным и принес автору множество положительных отзывов.

«Всем соседям понравилось. Даже полицейские приходят, фотографируются. Я получаю почти 100% положительных отзывов. Иногда в комментариях в Интернете люди говорят какие-то странные вещи, но я не думаю, что они это серьезно. Они просто пытаются создать проблему на ровном месте», — уверен автор.

Свою кровавую экспозицию Стивен планировал весь год, а работал над ней несколько месяцев. По словам мужчины, на создание персонажей он не потратил ни цента, так друзья и коллеги активно делали ему пожертвования.