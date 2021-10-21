Express: Принц Уильям довел отца до слез, показав фильм о важности преемственности трона

Лондон, 21 октября. Старший сын королевы Елизаветы II и принца Филиппа Чарльз — первый претендент на престол. При этом Ее Величество пока не собирается никуда уходить с трона. Однако, по многочисленным слухам, следующим корону наденет вовсе не Чарльз, пишет Teleprogramma.pro.

Логично, что вторым престолонаследником является старший сын Чарльза и принцессы Дианы — Уильям. Именно он, как говорят люди, станет новым королем Великобритании.

Накануне Уильям выступил с торжественной речью на мероприятии Earthshot Prize, посвященном защите экологии. После этого принц показал документальный фильм, рассказывающий о важности королевской преемственности. Очевидцы уверяют, что отец Уильяма был настолько растроган, что не смог сдержать слез, передает британское издание Express.

Принцу Уэльскому исполнилось 72 года. В таком возрасте многие европейские короли от трона отказываются и отдают его своим детям.

Но истинный Виндзор Чарльз уступать, похоже, не намерен. Он собирается оставаться монархом до конца. Но вот каким, точно никто не знает. Можно с уверенностью сказать, что он не будет таким сдержанным, какой была во время правления его мать.

«Что ж, это их неудача, но именно так я воспитан и так я буду вести себя всю жизнь», — шутил как-то в интервью британскому изданию Vanity Fair Чарльз.

Но, как известно, в каждой шутке есть доля правды. Известно, что Чарльз до сих пор в обиде на родителей за то, что они отправили его в Гордстоун и в Кембридж, где в его тогда еще юную голову были внедрены королевские качества.

Чарльз — первый престолонаследник, получивший полноценное образование. В отличие от своей матери, которой до коронации было запрещено сидеть за ужином в присутствии мужчин и оставаться с ними на беседы по поводу государственного управления, принц, достигнув совершеннолетия, после каждой трапезы оставался с самыми яркими представителями британской политики. Там его неформально обучали секретам британского государственного управления.

Ранее сообщалось, почему братья Уильям и Гарри по-прежнему не ладят.