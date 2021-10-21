Представители КВН попросили признать программу частью наследия ЮНЕСКО

Москва, 21 октября. ЮНЕСКО получила официальное обращение со стороны участников и представителей шоу КВН с просьбой внести юмористический проект в реестр наследия «Память мира».

Клуб веселых и находчивых долгие годы остается одним из наиболее популярных комедийных шоу Первого канала. В ноябре проект отметит 60-летие с момента основания: в честь знаменательного события представители КВН рассчитывают признать программу частью культурного наследия. Об этом сообщил гендиректор ЮНЕСКО Одрэ Азуле со ссылкой на официальное обращение. В нем участники проекта указали на международное значение шоу, передает ТАСС.

«Несет в себе установки на гуманизацию и демократизацию взаимоотношений в социуме, открывает возможность открыто в юмористической форме обсуждать актуальные события мировой повестки и повседневной рутины, знакомой каждому человеку», — сказано в сообщении.

Обращение получило 30 подписей. Запрос поддержали не только представители студенческих объединений, но и звезды российского шоу-бизнеса. Среди них подписи поставили Дмитрий Хрусталев, Михаил Галустян, Валдис Пельш и другие знаменитости.

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