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Представители КВН попросили признать программу частью наследия ЮНЕСКО
Общество
Представители КВН попросили признать программу частью наследия ЮНЕСКО
Pr Scr Первый канал  /  КВН

Москва, 21 октября. ЮНЕСКО получила официальное обращение со стороны участников и представителей шоу КВН с просьбой внести юмористический проект в реестр наследия «Память мира».

Клуб веселых и находчивых долгие годы остается одним из наиболее популярных комедийных шоу Первого канала. В ноябре проект отметит 60-летие с момента основания: в честь знаменательного события представители КВН рассчитывают признать программу частью культурного наследия. Об этом сообщил гендиректор ЮНЕСКО Одрэ Азуле со ссылкой на официальное обращение. В нем участники проекта указали на международное значение шоу, передает ТАСС.

«Несет в себе установки на гуманизацию и демократизацию взаимоотношений в социуме, открывает возможность открыто в юмористической форме обсуждать актуальные события мировой повестки и повседневной рутины, знакомой каждому человеку», — сказано в сообщении.

Обращение получило 30 подписей. Запрос поддержали не только представители студенческих объединений, но и звезды российского шоу-бизнеса. Среди них подписи поставили Дмитрий Хрусталев, Михаил Галустян, Валдис Пельш и другие знаменитости.

Глава КВН Александр Масляков удостоился государственной награды по указу президента РФ Владимира Путина. Телеведущий признался, что вручение ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени стало для него неожиданностью.

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