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Постпред РФ при ОЗХО: формулу яда из «дела Навального» намеренно скрывают
Политика
Постпред РФ при ОЗХО: формулу яда из «дела Навального» намеренно скрывают
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 21 октября. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) скрывает от Российской Федерации формулу вещества, которым был «отравлен» блогер Алексей Навальный в 2020 году, заявил постпред РФ при организации Александр Шульгин.

Ранее он рассказал, что ответы стран Запада по делу осужденного блогера не дают возможности установить главное: где, как и когда в его организм попало отравляющее вещество. Шульгин отметил, что Запад делает «все для того, чтобы дело Навального оказалось окутано тайной». Постпред России при ОЗХО в качестве примера привел ответ на запрос о роли о новоиспеченной подданной Великобритании Марии Певчих.

«Британцы отвечают в таком духе, что роль Певчих в антикоррупционной деятельности Навального и его сподвижников задокументирована в СМИ. Тут действует пословица: в огороде — бузина, а в Киеве — дядька. И вот такие бессвязные, бессодержательные ответы», — подчеркнул он.

Помимо этого, Шульгин сообщил, что ответы Германии, Франции, Великобритании и Швеции на вопросы российской стороны по делу Навального являются бессодержательными. По его словам, отчеты государств на запросы Москвы являются пустыми отписками.

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навальный озхо шульгин
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