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Новый арт-объект в городе Павлово вызвал недоумение у местных жителей
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Пугающую статую новобрачных установили у ЗАГСа в нижегородском Павлово. Вместо восторженных отзывов, горожане критикуют скульптурную композицию и жалуются местным властям.

В настоящий шок повергла жителей нижегородской глубинки новое архитектурное решение градостроителей. В августе у ЗАГСа в городке Павлово установили статую молодоженов. Однако техника исполнения скульптора вызвала негативный отклик.

«Скорее всего это делали вообще, судя по тому, как он выглядит, из каких-то листов железа и уже потом молотком придавали форму», — рассказала местная жительница Анастасия.

Автор работы хотел показать счастливую пару молодоженов, взявшись за руки. Но, по мнению горожан, на лицах героев скульптуры отсутствуют признаки радости, и это нагоняет тоску.

«Все-таки памятник посвящен семье, новой ячейке общества и хотелось бы, чтобы это вызывало какие-то положительные эмоции у молодоженов», — считает Алексей Спасский.

Критически настроенные прохожие считают, что памятник следует выставлять в площади только на Хэллоуин. Однако, нашлись и те, кто поддержал инициативу украсить городское пространство подобными скульптурами.

«Памятник красивый очень, потому что по сравнению с тем, что раньше было, уже стало интереснее. Даже когда выходишь из ЗАГСа, обручаешься, есть на что посмотреть, есть с чем сфотографироваться», — добавила местная жительница Дарья Малахова.

Активные пользователи социальных сетей проводят параллель с еще одной нашумевшей скульптурой — «Аленкой» из Нововоронежа. В декабре прошлого года монумент вызвал большой общественный резонанс, после чего арт-объект убрали.

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нижегородская область скульптура павлово молодожены
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