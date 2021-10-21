Викинги достигли берегов Северной Америки задолго до Колумба

Москва, 21 октября. Радиоуглеродный анализ кусков дерева на канадском острове Ньюфаундленд показал, что европейцы добрались до берегов Северной Америки задолго до Христофора Колумба, который пересек Атлантический океан в 1492 году.

Группа ученых из Канады, Германии и Нидерландов проанализировала древесные артефакты, найденные в поселении викингов Л’Анс-о-Медоуз, и установила точное время начала колонизации норманнами территории современной Канады.

Определить точный возраст поселений удалось при помощи изотопного следа солнечной бури, произошедшей в 992 году. В каждом из трех обработанных кусков дерева этот сигнал находился на расстоянии 29 годичных колец от края.

«Обнаружение сигнала от солнечной бури позволило нам сделать вывод, что дерево срубили в 1021 году нашей эры», — объяснил доктор Марго Куйтемс из Гронингенского университета.

Авторы научной работы отметили, что ранее все предположения о пребывании викингов в Америке складывались на основе исландских преданий. Теперь же есть точная дата, которая свидетельствует, что уже тысячу лет назад люди смогли пересечь Атлантику.

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