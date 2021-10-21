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Викинги достигли берегов Северной Америки задолго до Колумба
Наука
Викинги достигли берегов Северной Америки задолго до Колумба
wikipedia.org  /  Janter ~ commonswiki/CC BY-SA 3.0

Москва, 21 октября. Радиоуглеродный анализ кусков дерева на канадском острове Ньюфаундленд показал, что европейцы добрались до берегов Северной Америки задолго до Христофора Колумба, который пересек Атлантический океан в 1492 году.

Группа ученых из Канады, Германии и Нидерландов проанализировала древесные артефакты, найденные в поселении викингов Л’Анс-о-Медоуз, и установила точное время начала колонизации норманнами территории современной Канады.

Определить точный возраст поселений удалось при помощи изотопного следа солнечной бури, произошедшей в 992 году. В каждом из трех обработанных кусков дерева этот сигнал находился на расстоянии 29 годичных колец от края.

«Обнаружение сигнала от солнечной бури позволило нам сделать вывод, что дерево срубили в 1021 году нашей эры», — объяснил доктор Марго Куйтемс из Гронингенского университета.

Авторы научной работы отметили, что ранее все предположения о пребывании викингов в Америке складывались на основе исландских преданий. Теперь же есть точная дата, которая свидетельствует, что уже тысячу лет назад люди смогли пересечь Атлантику.

Во время раскопок в римском театре, построенном во II веке в городе Изник, археологи нашли мастерскую по производству плитки. Старинный цех относится к раннему периоду Османской империи.

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