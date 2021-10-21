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Муза Ролана Быкова Елена Санаева празднует 79-й день рождения
Шоу-бизнес
Муза Ролана Быкова Елена Санаева празднует 79-й день рождения
Кадры из сериала «Отдел»

Москва, 21 октября. Знаменитая актриса театра и кино Елена Санаева отмечает 21 октября день рождения. Заслуженная артистке РСФСР исполнилось 79 лет.

По случаю праздника журналисты вспомнили о главных событиях в жизни актрисы. В частности, о ее отношениях с режиссером Роланом Быковым. Легендарную артистку привыкли называть музой Быкова, с которым она прожила вместе несколько лет. Несмотря на это, кинематографист не писал роли под супругу и не способствовал ее продвижению карьеры. Даже наоборот. Ряд постановщиков полагал, что артистку можно не звать в свои проекты, поскольку работой ее мог обеспечить супруг, пишет «7Дней».

Быков выделял жене в основном второстепенные роли. Например, зрители помнят ее характерных героев в фильмах «Нос», «Свадебный подарок», «Чучело». Несмотря на небольшой список ролей, звезда кино не расстраивалась. Она довольствовалась и другой ролью — заботливой супруги талантливого режиссера.

«Я вспоминаю слова Жерара Филипа о том, что брак — это продолжительная беседа. Года за два до смерти Ролан мне сказал: «Боже мой, мы прожили вместе 25 лет, а я даже с тобой наговориться не успел». Понимаете, какое это счастье, если человек за целую жизнь с тобой не наговорился?» — заявила в одном из интервью артистка.

На днях свой день рождения отпраздновал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В честь праздника с трепетным сообщением обратилась к нему супруга Татьяна Навка.

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кино день рождения санаева
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