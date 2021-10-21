Эфир: Почему российская молодежь не хочет осваивать рабочие профессии

В четверг, 21 октября, с 10:30 в студии Медиагруппы «Патриот» обсуждают дефицит рабочих кадров в России и варианты решения этой проблемы.

О дефиците рабочих на стройках, в промышленном и аграрном секторах бизнес-сообщество говорит уже не первый год. Несмотря на то, что на фоне дефицита сотрудников зарплаты у работников в этой сфере существенно выросли, россияне не хотят осваивать эти профессии. Минсельхоз РФ увидел решение проблемы в завозе на российские предприятия рабочих мигрантов из Узбекистана.

Почему россияне не хотят идти работать на завод или в поля даже за хорошие деньги?

В каких отраслях дефицит ощущается особо остро и какие профессии наиболее востребованы?

Зачем непрофильные вузы продолжают выпускать юристов и экономистов, если они и так в избытке?

Насколько перспективны нынешние увлечения молодежи: блогинг, фотография и мода?

Как будет выглядеть рынок труда через десять лет?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» отвечает руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга Ольга Коротеева.