Атомная подлодка «Князь Олег» выполнила пуск баллистической ракеты «Булава» из Белого моря

Москва, 21 октября. Атомная подлодка проекта 955-А «Князь Олег» выполнила в Белом море испытательный пуск баллистической ракеты «Булава».

В сообщении оборонного ведомства РФ говорится, что ракетный подводный крейсер в рамках государственных испытаний выполнил запуск баллистической ракеты из акватории Белого моря. В военном ведомстве подчеркнули, что боевые блоки «Булавы» в расчетное время успешно прибыли в заданный район.

«Пуск баллистической ракеты осуществлялся из подводного положения по полигону Кура на Камчатке», — заявили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что дизель-электрическая подлодка «Магадан» вошла в боевой состав ВМФ России. Торжественная церемония подъема Андреевского флага на субмарине состоялась на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи».