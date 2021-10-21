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Атомная подлодка «Князь Олег» выполнила пуск баллистической ракеты «Булава» из Белого моря
Армия
Атомная подлодка «Князь Олег» выполнила пуск баллистической ракеты «Булава» из Белого моря

Москва, 21 октября. Атомная подлодка проекта 955-А «Князь Олег» выполнила в Белом море испытательный пуск баллистической ракеты «Булава».

В сообщении оборонного ведомства РФ говорится, что ракетный подводный крейсер в рамках государственных испытаний выполнил запуск баллистической ракеты из акватории Белого моря. В военном ведомстве подчеркнули, что боевые блоки «Булавы» в расчетное время успешно прибыли в заданный район.

«Пуск баллистической ракеты осуществлялся из подводного положения по полигону Кура на Камчатке», — заявили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что дизель-электрическая подлодка «Магадан» вошла в боевой состав ВМФ России. Торжественная церемония подъема Андреевского флага на субмарине состоялась на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи».

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