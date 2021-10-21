«Этот день в истории». Что произошло 21 октября, праздники, факты, люди

Есть поговорка — «у природы нет плохой погоды». А те, кто не любит дождь и ветер, могут поблагодарить Джона Ханвея за изобретение зонта. Именно благодаря ему мы сейчас можем спрятаться под «раскладную крышу» и «выйти сухими из воды».

Любители яблочных перекусов могут порадоваться — сегодня ваш день. Смело бегите в магазин, покупайте самые наливные и красивые фрукты. Дома можете сделать свежевыжатый сок для поднятия иммунитета в пасмурную осень и празднования Дня яблок.

Сегодня свой день рождения отмечает легенда отечественного кинематографа Никита Михалков. За его плечами множество прекрасных картин и даже почетная кинопремия «Оскар». Актеру, режиссеру и политику исполнилось 76 лет. Пожелаем ему успехов и долгих лет жизни.

Чем еще запомнится 21 октября, узнаете в новом выпуске программы «Этот день в истории».