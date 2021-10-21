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Лента
21 октября 12:28
12:27
Политика
Кремль: Путин и премьер Израиля Беннет намерены обсудить ситуацию на Ближнем Востоке
12:27
Происшествия
Представившийся «ангелом» мужчина предложил москвичке посмотреть на кролика и изнасиловал ее
12:27
Армия
Спецназ ЦВО уничтожил условного противника с помощью новой тактики «Тигровая карусель»
12:24
Общество
Собянин объявил нерабочие дни в Москве с 28 октября
12:23
Политика
Песков анонсировал выступление Путина с «объемной и интересной речью» перед участниками клуба «Валдай»
12:23
Происшествия
Арестованная за убийство школьницы из Вологды избивала свою мать
12:21
Политика
Песков заявил, что организаторы премии Сахарова не знают достоверных фактов о Навальном
12:20
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева «встала» между Нюшей и ее супругом
12:16
Экономика
УАЗ планирует заняться электрификацией всего модельного ряда
12:15
Политика
Президент Польши Дуда заявил, что страна не собирается покидать ЕС
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«Этот день в истории». Что произошло 21 октября, праздники, факты, люди
Видео

Есть поговорка — «у природы нет плохой погоды». А те, кто не любит дождь и ветер, могут поблагодарить Джона Ханвея за изобретение зонта. Именно благодаря ему мы сейчас можем спрятаться под «раскладную крышу» и «выйти сухими из воды».

Любители яблочных перекусов могут порадоваться — сегодня ваш день. Смело бегите в магазин, покупайте самые наливные и красивые фрукты. Дома можете сделать свежевыжатый сок для поднятия иммунитета в пасмурную осень и празднования Дня яблок.

Сегодня свой день рождения отмечает легенда отечественного кинематографа Никита Михалков. За его плечами множество прекрасных картин и даже почетная кинопремия «Оскар». Актеру, режиссеру и политику исполнилось 76 лет. Пожелаем ему успехов и долгих лет жизни.

Чем еще запомнится 21 октября, узнаете в новом выпуске программы «Этот день в истории».

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этот день в истории
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