Радимов прокомментировал поражение «Зенита» в матче ЛЧ с «Ювентусом»

Санкт-Петербург, 21 октября. Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов высказался о матче сине-бело-голубых с «Ювентусом», который завершился победой гостей с минимальным счетом.

Петербургский «Зенит» накануне потерпел второе поражение в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, уступив на «Газпром Арене» туринскому «Ювентусу». Автором единственного мяча в этой игре стал вышедший на замену полузащитник Деян Кулушевски. В разговоре с журналистами издания «Чемпионат» Владислав Радимов заявил, что петербургский клуб достойно противостоял одному из грандов европейского футбола.

«Петербуржцы были наказаны за потерю концентрации. У «Зенита» ведь были моменты… Забить не удалось. Мне понравился Клаудиньо. Видно, что бразилец здорово ведет игру в атаке. Хорошее приобретение», — подчеркнул тренер «Зенита-2».

Ранее Михаил Боярский похвалил футболистов «Зенита» после матча с «Ювентусом». Он заявил, что команда из Петербурга на равных играла с именитым соперником.