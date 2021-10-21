Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 10:56
10:56
Происшествия
Фигуранта дела экс-замминистра просвещения Раковой Максима Инкина оставили в СИЗО
10:55
Происшествия
Суд в Уссурийске отправил в колонию актрису из роликов про Виталия Наливкина
10:52
Политика
Глава МИД Южной Кореи намерен провести переговоры с Лавровым в ходе визита в Москву
10:50
Происшествия
Школьница в Перми отбилась от собак с помощью газового баллончика
10:48
Происшествия
Полиция проводит обыск в кабинете врио замглавы администрации Тамбовской области Громова
10:47
Шоу-бизнес
Издание Marie Claire рассказало об особенностях питания голландской королевы Максимы
10:46
Политика
Первый вице-губернатор Краснодарского края Алексеенко перешел на работу в мэрию Краснодара
10:44
Политика
Маневры ВМФ России в Сангарском проливе вызвали панику у читателей газеты Asahi
10:43
Экономика
Политологи Мухин и Журавлев: Велика вероятность утверждения новых «зеленых» налогов на саммите ООН в Глазго
10:42
Происшествия
Наркоман напал с ножом на двух фельдшеров на севере Петербурга
Все новости

Жительница Липецкой области спасла инвалида из пожара в жилом доме
Общество
Жительница Липецкой области спасла инвалида из пожара в жилом доме
Федеральное агентство новостей

Липецк, 21 октября. Женщина, приехавшая к маме в гости, вытащила из горящего частного дома инвалида без ног, сообщили в пресс-службе Воронежского областного отделения «Всероссийского добровольного пожарного сообщества» (ВДПО).

ЧП произошло в селе Стрелецкие хутора Липецкой области. Жительница Воронежа приехала в гости к своей маме. В один момент она заметила густой дым, исходящий из частного дома.

Женщина вместе с соседом побежала на помощь к хозяевам жилой постройки. Она зашла внутрь горящего жилого помещения. Спасительнице с местными жителями удалось вытащить на улицу инвалида, который находился без сознания. К этому моменту на место инцидента прибыли пожарные.

Спасатели эвакуировали из издания второго человека — хозяйку дома. Скорая помощь доставила пострадавшего мужчину в больницу. Сотрудники МЧС потушили возгорание. Выясняются причины и обстоятельства происшествия.

Недавно пожарные спасли из полыхающей квартиры в Москве шесть человек, сообщало издание РИАМО. Сведений о пострадавших не поступало.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Жительница Липецкой области спасла инвалида из пожара в жилом доме
липецкая область инвалид хорошие новости россии спасение из пожара
Комментировать