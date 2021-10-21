Жительница Липецкой области спасла инвалида из пожара в жилом доме

Липецк, 21 октября. Женщина, приехавшая к маме в гости, вытащила из горящего частного дома инвалида без ног, сообщили в пресс-службе Воронежского областного отделения «Всероссийского добровольного пожарного сообщества» (ВДПО).

ЧП произошло в селе Стрелецкие хутора Липецкой области. Жительница Воронежа приехала в гости к своей маме. В один момент она заметила густой дым, исходящий из частного дома.

Женщина вместе с соседом побежала на помощь к хозяевам жилой постройки. Она зашла внутрь горящего жилого помещения. Спасительнице с местными жителями удалось вытащить на улицу инвалида, который находился без сознания. К этому моменту на место инцидента прибыли пожарные.

Спасатели эвакуировали из издания второго человека — хозяйку дома. Скорая помощь доставила пострадавшего мужчину в больницу. Сотрудники МЧС потушили возгорание. Выясняются причины и обстоятельства происшествия.

Недавно пожарные спасли из полыхающей квартиры в Москве шесть человек, сообщало издание РИАМО. Сведений о пострадавших не поступало.