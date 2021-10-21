Роскачество обнаружило следы пестицидов в Дарницком хлебе нескольких торговых марок

Москва, 21 октября. Специалисты Роскачества проанализировали состав образцов Дарницкого хлеба и проверили его на соответствие установленным стандартам. Результаты исследования были опубликованы на официальном сайте организации.

Как утверждают эксперты, три из 17 торговых марок могут претендовать на присвоение «Знака качества». Согласно результатам проведенного анализа, все торговые марки безопасны для здоровья, однако в некоторых из них были обнаружены следы пестицидов.

«Речь исключительно о следовых количествах, попавших в хлеб из основного сырья», — объяснил исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев.

Специалисты подчеркивают, что такие пестициды не представляют опасности для потребителя. Тем не менее они не могут претендовать на присвоение «Знака качества». Отмечается, что одна из организаций намерена провести расследование по факту выявленного Роскачеством вещества.

Как сообщалось ранее, в некоторых случаях употребление хлеба может негативно повлиять на состояние здоровья человека. Выпечка из муки высшего сорта может спровоцировать подъем уровня глюкозы в крови, утверждает диетолог Марина Макиша.