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Кабмин поручил ФАС и Минсельхозу отчитаться за подорожание пшеницы
Экономика
Кабмин поручил ФАС и Минсельхозу отчитаться за подорожание пшеницы
pixabay.com

Москва, 21 октября. Правительство России поручило Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минсельхозу доложить о причинах роста цен на пшеницу твердых сортов, говорится в протоколе совещания у вице-премьера Виктории Абраменко.

Минэкономразвития и Минфин также должны изучить вопрос об оказании мер государственной поддержки для производителей и оценить возможность изменения экспортной пошлины на сырье, пишут «Известия». Кроме того, Абраменко поручила Федеральной таможенной службе (ФТС) обратить внимание на предотвращение нелегального ввоза зерна в страну.

Крупнейшие производители макарон еще в сентябре текущего года обратились к российским властям с просьбой принять меры по сдерживанию цен на твердую пшеницу, передает «ФедералПресс». Сырье подорожало на 80%, что также влияет на себестоимость продукции.

Президент РФ Владимир Путин ранее обязал кабинет министров разработать план по регулированию цен в магазинах. Кроме того, российский лидер отметил, что необходимо предоставить защиту производителям продукции.

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кабмин фас пшеница минсельхоз рф абраменко макароны
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