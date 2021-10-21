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Лидер ведущей фракции ЕП заявил, что Польша может выйти из Евросоюза
Политика
Лидер ведущей фракции ЕП заявил, что Польша может выйти из Евросоюза
wikipedia.org  /  European Parliamen / CC BY 2.0

Брюссель, 21 октября. Польша может выйти из Евросоюза на фоне спора о верховенстве права ЕС над национальным. Об этом заявил лидер ведущей фракции Европарламента (ЕНП) Манфред Вебер.

Парламентарий сообщил, что на грядущем саммите Евросоюза необходимо найти компромисс в правовом споре между Польшей и объединением.

«Речь идет о принципиальном вопросе, заключающемся в том, принимает ли ЕС право и независимость правосудия», — приводит его слова издание Redaktionsnetzwerk Deutschland.

По словам Вебера, эта тема до сих пор не обсуждалась, что является провалом Европейского совета. Объединению не стоит бояться дебатов, подчеркнул глава ЕНП. Польша может выйти из ЕС «через черный ход», если проблема не решится, заключил евродепутат.

Российские интернет-пользователи ранее прокомментировали конфликт Варшавы и Брюсселя. Читатели Polskie Radio предложили изгнать Польшу из Евросоюза. Однако нашлись те, кто вступился за Варшаву.

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польша ес вебер
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