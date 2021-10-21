Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 10:56
10:56
Происшествия
Фигуранта дела экс-замминистра просвещения Раковой Максима Инкина оставили в СИЗО
10:55
Происшествия
Суд в Уссурийске отправил в колонию актрису из роликов про Виталия Наливкина
10:52
Политика
Глава МИД Южной Кореи намерен провести переговоры с Лавровым в ходе визита в Москву
10:50
Происшествия
Школьница в Перми отбилась от собак с помощью газового баллончика
10:48
Происшествия
Полиция проводит обыск в кабинете врио замглавы администрации Тамбовской области Громова
10:47
Шоу-бизнес
Издание Marie Claire рассказало об особенностях питания голландской королевы Максимы
10:46
Политика
Первый вице-губернатор Краснодарского края Алексеенко перешел на работу в мэрию Краснодара
10:44
Политика
Маневры ВМФ России в Сангарском проливе вызвали панику у читателей газеты Asahi
10:43
Экономика
Политологи Мухин и Журавлев: Велика вероятность утверждения новых «зеленых» налогов на саммите ООН в Глазго
10:42
Происшествия
Наркоман напал с ножом на двух фельдшеров на севере Петербурга
Все новости

Депутаты Госдумы поддержали законопроект об ужесточении процедуры выдачи кредитов
Экономика
Депутаты Госдумы поддержали законопроект об ужесточении процедуры выдачи кредитов
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 октября. Банки и микрофинансовые организации (МФО) могут быть наделены обязанностью проверять долги россиян. Для каждого заемщика планируется высчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН). Если его значение окажется высоким, граждане должны получать информацию о рисках, пишут «Известия».

Профильный комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал проект к принятию в первом чтении. Депутаты дали положительное заключение, но рассчитывают на конкретизацию некоторых положений ко второму чтению.

«Законопроектом предлагается закрепить обязанность кредиторов рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика при кредитовании граждан. Значение ПДН позволяет наглядно демонстрировать заемщику, какую часть своих доходов он должен направлять на погашение имеющихся обязательств кредитного характера», — прокомментировали проект в Центробанке.

Регулятор также отметил, что новые правила станут очень важными для обеспечения дополнительной защиты интересов кредиторов и заемщиков, повышения финансовой грамотности населения.

Банк России анонсировал ужесточение неценовых условий выдачи займов еще в августе.

Между тем данные Национального бюро кредитных историй свидетельствуют, что количество заявок на ипотечные кредиты в сентябре сократилось на 41,1% в годовом выражении. Это произошло после изменений условий льготной программы господдержки кредитования покупки жилья, пишет INFOX.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Депутаты Госдумы поддержали законопроект об ужесточении процедуры выдачи кредитов
госдума банки кредиты долги законопроект кредитование
Комментировать