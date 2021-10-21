Депутаты Госдумы поддержали законопроект об ужесточении процедуры выдачи кредитов

Москва, 21 октября. Банки и микрофинансовые организации (МФО) могут быть наделены обязанностью проверять долги россиян. Для каждого заемщика планируется высчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН). Если его значение окажется высоким, граждане должны получать информацию о рисках, пишут «Известия».

Профильный комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал проект к принятию в первом чтении. Депутаты дали положительное заключение, но рассчитывают на конкретизацию некоторых положений ко второму чтению.

«Законопроектом предлагается закрепить обязанность кредиторов рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика при кредитовании граждан. Значение ПДН позволяет наглядно демонстрировать заемщику, какую часть своих доходов он должен направлять на погашение имеющихся обязательств кредитного характера», — прокомментировали проект в Центробанке.

Регулятор также отметил, что новые правила станут очень важными для обеспечения дополнительной защиты интересов кредиторов и заемщиков, повышения финансовой грамотности населения.

Банк России анонсировал ужесточение неценовых условий выдачи займов еще в августе.

Между тем данные Национального бюро кредитных историй свидетельствуют, что количество заявок на ипотечные кредиты в сентябре сократилось на 41,1% в годовом выражении. Это произошло после изменений условий льготной программы господдержки кредитования покупки жилья, пишет INFOX.