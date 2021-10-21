Российский дипломат исключил пользу для Грузии от действий Саакашвили

Москва, 21 октября. Действия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не идут на пользу государству, передает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Москве.

В ходе общения с журналистами источник согласился с высказыванием пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что все связанное с Саакашвили напоминает цирк.

«Я не думаю, что то, что он там вытворяет, работает на пользу Грузии», — высказался дипломат.

Также источник подчеркнул, что все происходящее с Саакашвили является внутренним делом Грузии, поэтому власти страны должны сами определить, как они воспринимают действия бывшего президента.

Ранее украинский депутат «Слуги народа» Елизавета Ясько прокомментировала свою личную жизнь с политиком. Она рассказала, что отношения развивались последовательно. По словам женщины, в этот процесс вмешалась судьба. На момент знакомства с бывшим президентом Грузии Ясько состояла в отношениях с другим мужчиной. Однако она категорически отвергла мысль о том, что Саакашвили отбил ее у возлюбленного.