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Российский дипломат исключил пользу для Грузии от действий Саакашвили

  /   Обновлено: 21 октября 2021 09:31
Политика
Российский дипломат исключил пользу для Грузии от действий Саакашвили
Global Look Press  /  Evgen Kotenko/Keystone Press Agency

Москва, 21 октября. Действия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не идут на пользу государству, передает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Москве.

В ходе общения с журналистами источник согласился с высказыванием пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что все связанное с Саакашвили напоминает цирк.

«Я не думаю, что то, что он там вытворяет, работает на пользу Грузии», — высказался дипломат.

Также источник подчеркнул, что все происходящее с Саакашвили является внутренним делом Грузии, поэтому власти страны должны сами определить, как они воспринимают действия бывшего президента.

Ранее украинский депутат «Слуги народа» Елизавета Ясько прокомментировала свою личную жизнь с политиком. Она рассказала, что отношения развивались последовательно. По словам женщины, в этот процесс вмешалась судьба. На момент знакомства с бывшим президентом Грузии Ясько состояла в отношениях с другим мужчиной. Однако она категорически отвергла мысль о том, что Саакашвили отбил ее у возлюбленного.

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россия саакашвили грузия
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