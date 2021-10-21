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Жириновский попросил НАТО не начинать третью мировую войну до его 80-летнего юбилея
Политика
Жириновский попросил НАТО не начинать третью мировую войну до его 80-летнего юбилея
Пресс-служба ЛДПР

Москва, 21 октября. Учения стран НАТО и Украины означают подготовку к «настоящей войне», считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Как отметил депутат Госдумы, полномасштабный конфликт может начаться через шесть лет, а пока к границам РФ постепенно подводят войска, в то время, как под «помощью» Киеву скрывается процесс «складирования» вооружения.

«Я хочу спокойно встретить свое 80-летие. В 2026 году 80 лет, а потом — пожалуйста, начинайте, до моего 85-летия», — высказался Жириновский.

Ранее Жириновский предупреждал, что у 23 депутатов Госдумы нового созыва есть «страшная болезнь», имея в виду коронавирусную инфекцию. Он напомнил, что придерживается всех ограничений, связанных с пандемией.

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