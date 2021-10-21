Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 09:29
09:21
Политика
Бойцы ВСУ обстреляли из гранатометов территорию ЛНР
09:21
Общество
Кардиолог Аскаров назвал рыбу и орехи продуктами для сохранения молодости сердца
09:20
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту избиения ребенка в магазине Новосибирска
09:17
Происшествия
Работу второго энергоблока остановили на Ростовской АЭС из-за утечки пара
09:17
Общество
Гидрометцентр пообещал потепление в Петербурге до +13 градусов в четверг
09:14
Происшествия
Следственный комитет закончил расследование дела о хищении 120 зданий в Москве
09:10
Армия
The Times: Британия ведет переговоры с Украиной о поставке ракет Brimstone
09:10
Экономика
Курс доллара укрепился на открытии торгов Московской биржи
09:06
Происшествия
Москвичка намеренно заразила себя коронавирусом и умерла
09:01
Политика
Песков: Путин может провести ежегодную конференцию с журналистами в декабре
Все новости

Бойцы ВСУ обстреляли из гранатометов территорию ЛНР
Политика
Бойцы ВСУ обстреляли из гранатометов территорию ЛНР
facebook.com  /  Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Луганск, 21 октября. Подразделения ВСУ за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по территории ЛНР из различных видов оружия.

В сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что под огнем украинских военных оказались населенные пункты Золотое-5, Калиново и Голубовское. При обстрелах бойцы ВСУ применяли гранатометы и стрелковое оружие.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие обстреляли из минометов окраины Донецка. Огонь велся с позиций ВСУ, которые расположены в подконтрольном Киеву населенном пункте Красногоровка. Под ударами артиллерии оказался поселок Старомихайловка. Стоит отметить, что военные эксперты призывают не верить разговорам о стремлении президента Украины Владимира Зеленского к миру в Донбассе, передает infox.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Бойцы ВСУ обстреляли из гранатометов территорию ЛНР
всу донбасс обстрел
Комментировать