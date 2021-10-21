Бойцы ВСУ обстреляли из гранатометов территорию ЛНР

Луганск, 21 октября. Подразделения ВСУ за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по территории ЛНР из различных видов оружия.

В сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что под огнем украинских военных оказались населенные пункты Золотое-5, Калиново и Голубовское. При обстрелах бойцы ВСУ применяли гранатометы и стрелковое оружие.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие обстреляли из минометов окраины Донецка. Огонь велся с позиций ВСУ, которые расположены в подконтрольном Киеву населенном пункте Красногоровка. Под ударами артиллерии оказался поселок Старомихайловка. Стоит отметить, что военные эксперты призывают не верить разговорам о стремлении президента Украины Владимира Зеленского к миру в Донбассе, передает infox.