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The Times: Британия ведет переговоры с Украиной о поставке ракет Brimstone
Армия
The Times: Британия ведет переговоры с Украиной о поставке ракет Brimstone
Федеральное агентство новостей

Лондон, 21 октября. Великобритания договаривается с властями Украины о продаже стране вооружений, в том числе ракет Brimstone, пишет газета The Times.

В публикации говорится, что британское оборонное ведомство обсуждает с украинской стороной поставку Brimstone, разработанных специалистами международного консорциума MBDA. По имеющейся информации, этими ракетами с высокой точностью наведения в будущем могут быть вооружены боевые корабли ВМСУ.

Отмечается, что Лондон также обсуждает с Киевом возможность установки Brimstone на украинских самолетах. До этого подобные ракеты использовались британскими ВВС во время военных операций в Афганистане, Ливии и Сирии. В минобороны Украины говорят, что продажа ракет Киеву, если договоренность будет достигнута, стала бы первой для Великобритании.

Ранее сообщалось, что Британия может помочь Украине со строительством новых военно-морских баз. По мнению экспертов, ВМСУ даже при поддержке Запада не удастся изменить баланс сил в Черном море.

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