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Курс доллара укрепился на открытии торгов Московской биржи

  /   Обновлено: 21 октября 2021 09:17
Экономика
Курс доллара укрепился на открытии торгов Московской биржи
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 октября. Торговая сессия на Московской бирже 21 октября открылась ростом курса доллара. Курс евро остался без изменений, свидетельствуют данные площадки.

Курс американской валюты на открытии торгов Московской биржи в четверг прибавил 5,25 копейки относительно закрытия сессии 20 октября и составил 70,86 рубля. Курс евро не изменился и остался на уровне предыдущих торгов — 82,5 рубля.

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 21 октября, находится на отметке 71,06 рубля, евро — 82,62 рубля.

Экономисты ранее рассказали, как нерабочие дни в ноябре повлияют на рубль. По их мнению, обстановка с коронавирусом в стране сдерживает национальную валюту от серьезного роста.

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин считает, что укреплению рубля не помешают внешние факторы, но могут внутренние. Чрезмерно сильная нацвалюта невыгодна бюджету и Центробанку. Самым достижимым в нынешних реалиях выглядит курс 68 единиц за доллар, приводит его мнение телеканал «Санкт-Петербург».

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