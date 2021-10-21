Остановят ли штрафы Дудю и Моргенштерну пропаганду наркотиков в России, обсудят в «Патриоте»

Блогера Юрия Дудя решением Зюзинского суда Москвы приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков в YouTube-шоу «вДудь». Речь идет об интервью с украинским видеоблогером Иваном Рудским, известным как Ивангай. В беседе с Дудем он рассказал о своем опыте употребления наркотиков. Ранее волонтеры Лиги безопасного интернета направили в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России просьбу о проверке одного из выпусков YouTube-шоу «вДудь». Психолингвистическая экспертиза подтвердила факт пропаганды. До этого фигурантом аналогичного дела стал рэпер Моргенштерн. Суд признал его виновным по административной статье «Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств» из-за треков «Розовое вино 2» и «Family».

Как сделать так, чтобы употребление наркотиков в молодежной среде самой молодежью было признано отвратительным действием? Является ли наркотиком алкоголь и почему тогда его продают практически свободно? Специалисты говорят о наркотическом привыкании даже ко вкусной еде и сладкой газировке — будем запрещать мясо и сахар? Кого и как нужно наказывать за распространение наркотиков — рубить головы, как в Китае, или только штрафовать, как в Европе? Легализация наркотиков в США и Европе — насколько это мешает антинаркотической пропаганде? Яростная борьба с опиатами привела к миллионам болезненных смертей без обезволивающих, люди самоубийством жизнь кончали — оно того стоило? Страны, где тотально запрещены алкоголь и наркотики, выглядят успешно?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответят лидеры общественного движения «Мир без наркотиков» Мария Ломова и Ганна Морозова.

Пресс-конференция состоится в четверг, 21 октября, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

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