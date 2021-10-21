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Издание Marie Claire рассказало об особенностях питания голландской королевы Максимы
Шоу-бизнес
Издание Marie Claire рассказало об особенностях питания голландской королевы Максимы
wikipedia.org  /  Jeroen van der Meyde

Амстердам, 21 октября. Голландская королева по имени Максима — одна из самых ярких и очаровательных представительниц королевских дворцов Европы. Однако за свою сияющую красоту супруга короля Виллема-Александра может благодарить не только генетику, но и правильный подход к организации питания, пишет Marie Claire.

Максима ведет здоровый образ жизни, всегда подтянута и занимается спортом. Ее элегантный внешний вид в сочетании с широкой улыбкой производит неизгладимый эффект. Стоит отметить, что королева — уроженка Аргентины, ранее она не была такой стройной. Как же она поддерживает форму? Выяснилось, что Максима нашла свой секрет стройности в Нидерландах.

Незадолго до открытия Королевских игр в школе Де Вийфмастер в 2015 году королева Нидерландов запечатлелась за столом, поедая традиционный голландский завтрак. Он состоит из нескольких стаканов молока, огурцов и клубничного джема на черном хлебе.

В других странах Европы на завтрак любят сыры и мясо, яйца и помидоры. Адепты же «нидерландской» диеты утром останавливают свой выбор на более легких продуктах. Королева Максима предпочитает, к примеру, побаловать себя традиционным лакомством под названием Hagelslag — кусочка белого хлеба, посыпанного темным шоколадом.

Возможно, опираясь на свое происхождение, Максима зачастую отказывается от тяжелой пиши в пользу овощных деликатесов и нежирных блюд. Даже во время официальных визитов за рубеж она старается придерживаться своих правил питания.

Ранее сообщалось, что у королевы Елизаветы есть подземный ход, ведущий в бар отеля.

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нидерланды еда диета завтрак королева максима
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