Песков: Путин может провести ежегодную конференцию с журналистами в декабре

Москва, 21 октября. Кремль ориентируется на проведение ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в декабре 2021 года. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля также отметил, что в этом году традиционная пресс-конференция Путина не будет совмещена с другими форматами. Песков напомнил, что прямая линия с президентом России в этом году проходила, теперь же состоится общение лидера с журналистами.

«Ориентируемся на декабрь», — отметил пресс-секретарь главы России в беседе с журналистом РИА Новости.

Владимир Путин проводит встречи с сотрудниками прессы в рамках большой конференции каждый год. В середине декабря 2020 года из-за пандемии COVID-19 формат большой пресс-конференции претерпел изменения: некоторые журналисты были вместе с президентом в его подмосковной резиденции в Ново-Огареве, другие же присоединились по видеосвязи.

Ранее Песков уже подтверждал планы президента провести ежегодную пресс-конференцию. Однако тогда представитель Кремля отметил, что формат будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.